SABIHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARI BAŞLADI
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SABIHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARI BAŞLADI

Normalleşme sürecinin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları başladı.

SABIHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARI BAŞLADI
11.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:02

Normalleşme sürecinin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları başladı. İlk uçuş, Londra'ya gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları başladı. İlk uçuş, Anadolu Jet'in TK 7798 sefer sayılı Sabiha Gökçen- Londra uçuşu oldu. Seyahat etmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcuların ilk olarak termal kamerayla ateşleri ölçüldü. Ardından check-in işlemlerini gerçekleştirmek için yolcular sosyal mesafeye dikkat ederek sıraya girdi. Pasaport kontrolünden de geçen yolcular uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa bindi. Londra uçuşunu 08.50 Amsterdam, 09.10 Düseldorf seferleri takip etti. AnadoluJet'in yurtdışı uçuş planlamaları kapsamında Berlin, Stutgart, Frankfurt ve Münih'e de uçuşlar gerçekleştirilecek. Bu seferlere yalnızca karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular alınabiliyor.

"HAVALİMANINDAKİ ÖNLEMLERİ GÜZEL BULDUK"

Amsterdam'da yaşayan Neriman Avcı, "Üç aydır Türkiye'deyim, koronavirüs dolayısıyla uzatıldı iznim, Allah nasip ederse şimdi gideceğiz. Oğlum Türkiye'de okuyor, onun için gelmiştim" dedi. Ailesini Almanya'nın Stuttgart kentine yolcu eden Metin Yalmaz, "Biz burada kalıyoruz da çocuklar orada kayınpederin yanına gidecekler. Devamlı oradayız, altı ayda bir gidip geliyoruz. Havalimanındaki önlemleri çok güzel buldum" ifadelerini kullandı.Tatil için Türkiye'ye geldikten sonra uçuşların iptal olmasıyla üç ay boyunca evine dönemeyen Selda Yılmaz, "11 Mart'ta bir haftalığına tatil için geldim. Sonra uçuşlar iptal olunca burada kaldım. Biletim dört kere iptal oldu. Bugün açılınca da artık gideyim istedim. Çocuğum, eşim, evim orada. Önlemler güzel alınmış. Türkiye'de çok dikkat ediyorlar" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ---------------Terminalde olan yolcular-Dış hat uçuş bilgi ekranı-Check-in kontuarları-Bilet ve bagaj işlemi yaptıranlar

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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