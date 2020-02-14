Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımı

14.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:14

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) "14 Şubat Sevgililer Günü" için paylaşımda bulundu.

İSG'nin sosyal medya hesaplarından İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) iş birliğiyle hazırlanan video paylaşıldı.

İZEV gençleri ile hazırlanan paylaşımda, gençlerin gözünden sevginin tanımı yapıldı. 45 saniyelik videoda İZEV'li gençlerin "Sevgi yardım etmektir, sevgi dostluktur, sevgi sevmektir ve sevgi biziz. Sevgi yok etmek değil var etmektir. 14 Şubat Sevgililer Günün kutlu olsun." ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: AA