Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki koronavirüs önlemlerine "Aerobot" da katıldı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki koronavirüs önlemlerine "Aerobot" da katıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) görev almaya başlayan "Aerobot" adlı robot, yolcuları uçuşlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra koronavirüs önlemleri konusunda da uyarıyor.

09.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:27

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) görev almaya başlayan "Aerobot" adlı robot, yolcuları uçuşlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra koronavirüs önlemleri konusunda da uyarıyor.

İç hatlar gidiş terminalinde görevlendirilen "Aerobot" sesli komut sistemi ile çalışıyor. Yolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşlarda alınan önlemlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Aerobot, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıyor.

Özellikle çocuk yolcuların ilgi gösterdiği robot, sesli komutla şarkı söyleyip, dans edebiliyor. Tek şarjla 8 saat çalışabilen robotun boyu, karşısındaki kişiye göre uzayıp kısalabiliyor.

Koronavirüs salgını sonrası dünyada otomasyonun daha da artacağı bir dönem beklendiği için geliştirmeye açık bir platform olan Aerobot'un yeni yazılımlarla birçok alanda kullanılması öngörülüyor.

Gerektiğinde operatör müdahalesi yapılabilen Aerobot, havalimanına gelen yolcuların ilgisini çekiyor.

Yolculardan Gülcan Öztürk, "Sosyal mesafeye dikkat etmemiz konusunda uyarıyor. Güzel olmuş, beğendik. 'Nasılsın' diye sordum o da cevap verdi." ifadelerini kullandı.

Özellikle çocukların ilgisini çeken Aerobot'un sesli uyarıları, çocukların maske kuralına uymaları yönünde etkili oluyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki koronavirüs önlemlerine 'Aerobot' da katıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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