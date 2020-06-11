Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı

Korona virüs nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından yaklaşık iki ay sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
11.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:09

Korona virüs nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından yaklaşık iki ay sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşları yeniden başladı. İlk uçuş bu gün Londra'ya yapıldı.

Korona virüs(Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Nisan ayında tüm iç ve dış hat seferlerine ara verilmiş, virüsün kontrol altına alınmaya başlamasıyla birlikte ise normalleşme adımları kapsamında ilk etapta 1 Haziran'da tarifeli iç hat seferleri kademeli olarak başlatılmıştı. 10 gün önce başlatılan uçuşlara bugünden itibaren dış hatlarda bazı noktalar da eklenerek uzun bir aradan sonra ilk kez uluslararası uçuşlara başlandı.

Yolcuların ateşleri ölçüldü

Yolcuların güvenliği ve sağlığı için tüm önlemleri alan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, uçağa binmeden önce ve pasaport noktalarında yolcuların ateşini ölçtü. Ayrıca terminalin belli noktalarına bilgilendirme panoları ve dezenfektan yerleştirdi.

"3 aydır Türkiye'deyim"

Korona virüs nedeniyle üç aydır Türkiye'de kaldığını söyleyen Neriman Avcı, "3 aydır Türkiye'deyim. Korona virüs nedeniyle uzatıldı izinim. Oğlum Türkiye'de okuyor onun için gelmiştim. Uçuş güvenliği için yanımızda dezenfektan ve birkaç şey bulundurduk. Maskelerimiz bütün tedbirleri aldık" dedi.

" Denetlemeler çok güzel"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda denetlemelerin çok güzel olduğunu söyleyen Metin Yanmaz, "Stuttgart'a gidiyorum. Altı aydır buradaydım. Biz devamlı gidip geliyoruz. Altı ay orada altı ay buradayız. Havalimanına geldik uzun bir aradan sonra. Her şey çok güzel. Denetlemeler güzel. Kontroller güzel. Beğendim yanı. Üç ay sonra geri döneceğim" dedi.

"İnşallah iyi olacağız"

Okul başvurusu yapmak için Almanya'ya giden Muhammed Şaşı," Valla kötü zamanlar geçirdik, inşallah daha iyi zamanlar olur. Ben öğrenciyim orada okullar kapanınca gelmiştim. Şimdi geri dönüyorum okul için. Başvurular okul için" dedi

" Yolcular kendi uçuş kartlarını okuttu"

Korona virüs önlemeleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sık sık bilgilendirme anonsları yapılıyor. Ayrıca korna virüs önlemleri kapsamında yolcular uçağa binmeden önce uçuş kartlarını kendileri okutarak geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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