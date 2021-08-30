Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolculara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı hediye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolculara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı hediye edildi.

Seyahatlerini gerçekleştirmek üzere havalimanı terminaline gelen yolcular, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağıyla karşılandı. Görevliler, yolculara bayrak dağıtırken çocuklar ve aileleri ellerinde bayraklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan, terminal binasında birçok alan da Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir.' Tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı - Haberler
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