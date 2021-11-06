Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

İSTANBUL (İHA) - İstanbul' da etkili olan yoğun sisle beraber görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, uçuşların durduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 11.40 itibariyle seferler normale döndü.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini ciddi oranda arttıran sis, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkilenmiş ve görüş mesafesinin 175 metreye kadar düşmesi nedeniyle uçuşlar geçici süreyle durdurulmuştu. İniş için alçalamayan uçaklar ise havada uzun süre tur atmak durumunda kalırken çok sayıda sefer iptali ve başka meydanlara divertler gerçekleşmişti. Bu kapsamda yakıt kritiğine giren toplam 21 tarifeli uçak ise İstanbul Havalimanı'na divert etmişti. Saatlerin ilerlemesiyle hava koşullarının iyileşmesinin akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11.40 itibariyle seferleri normalde döndü. Diğer meydanlara yönlendirilen uçakların ise kademeli olarak havalanıp yeniden Sabiha Gökçen'e gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL

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