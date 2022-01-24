Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor - Haberler
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle seferlerin yüzde 15 azaltıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle seferlerin yüzde 15 azaltıldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar devam ediyor.

Sabiha Gökçen'de yurt içi ve yurt dışı uçuşlar seyrekleştirilerek sürüyor.

Yapılan yüzde 15'lik uçuş azaltılması nedeniyle seferleri iptal edilen yolcular, bilet değişikliği nedeniyle havayolu şirketlerinin önünde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

İşlemleri tamamlanan yolcular, havalimanından otobüslerle kalacakları otellere gönderiliyor.

AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

Sabiha Gökçen, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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