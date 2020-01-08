Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

SABİHA Gökçen Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonrauçuşlar başladı.

08.01.2020 06:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 06:58
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı
SABİHA Gökçen Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonrauçuşlar başladı. PC2297 sefer sayılı uçağıyla piste ilk uçak indi. Ardından kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı seferi oldu.

Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na 06.29'da indi. Sabiha Gökçen'deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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