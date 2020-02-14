Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçe bölünen uçağın yardımcı pilotu: Kule bize inemezsiniz demedi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçe bölünen uçağın yardımcı pilotu: Kule bize inemezsiniz demedi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

14.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:17
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üçe bölünen uçağın yardımcı pilotu: Kule bize inemezsiniz demedi

Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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