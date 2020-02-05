SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (3)

05.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:06

İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptı: Yerlikaya açıklamasında, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: --------------

-Uçaktan görüntüler

Kaynak: DHA