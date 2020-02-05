Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (2)
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (2)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (2)
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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