Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı (2)
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.
05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA