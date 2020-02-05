SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (2)
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (2)

İSTANBUL DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı.

05.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:47
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (2)

DHA

Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı. Sabiha Gökçene olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. 

Görüntü Dökümü: --------------

-Uçaktan görüntüler  


Kaynak: DHA
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