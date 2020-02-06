Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçak Pistten Çıktı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçak Pistten Çıktı

İzmir-İstanbul seferini yapan ve 171 yolcu ile 6 kişilik mürettebatı taşıyan Pegasus Havayolları'na ait Boeing B737-800 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra pistten çıktı.

06.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:47

İzmir-İstanbul seferini yapan ve 171 yolcu ile 6 kişilik mürettebatı taşıyan Pegasus Havayolları'na ait Boeing B737-800 tipi uçak, Sabiha Havaalanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra pistten çıktı



Haber Videosu

: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçak Pistten Çıktı
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