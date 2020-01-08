Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kurtarıldı, pist temizleniyor
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kurtarıldı, pist temizleniyor

İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu.

08.01.2020 05:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 05:21
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kurtarıldı, pist temizleniyor

seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 09.05'te inişinin ardından pistten çıkarak toprak alanda durmuştu. Yolcuları ise 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırakla tahliye edilmişti. Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Saat 04.00 sıralarında uçak toprak alandan kurtarılarak hangara çekildi. Pistte ise ekiplerin çalışmaları bitirip uçakların kalkış ve iniş yapacağı pistlerin iş makineleriyle temizleme çalışmaları sürüyor. 

 


Kaynak: DHA
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