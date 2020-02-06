Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

06.02.2020 04:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 04:08

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki 74 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir." dedi.

Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı VIP Konferans Salonunda yaptığı açıklamada, PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığını söyledi.

Olayın hemen akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezinin çalışmaya başladığını aktaran Yerlikaya, "Meydana gelen kazada, uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın, toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri anında müdahale etti. Hava yolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir." diye konuştu.

Yerlikaya, yaşanan elim kazada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, 'SABİM ALO 184' telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00'ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Milletçe hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA