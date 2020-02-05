Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

05.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:38

İSTANBUL (AA) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki yaralılara ilişkin, "İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi." dedi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezinde olduğunu belirtti.

Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcunun bulunduğunu aktaran Yerlikaya, "İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 139 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi." bilgisini verdi.

Kaynak: AA