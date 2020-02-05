Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

05.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:38

Bir uçağın pisten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 37 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın akşam saatlerinde pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu.

Bu nedenle havalimanına iniş yapamayan 37 uçağın, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA