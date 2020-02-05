Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

05.02.2020 20:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:22

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Kule ile ekipler arasında geçen diyaloglarda bir görevli, "06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği, 7 olarak piste girişte." diye konuştu

Ekipte olan diğer görevli, "Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz." cevabını verirken, görevlinin "Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz." dediği kayıtlarda yer aldı.

Kaynak: AA