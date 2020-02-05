Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.
Kule ile ekipler arasında geçen diyaloglarda bir görevli, "06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği, 7 olarak piste girişte." diye konuştu
Ekipte olan diğer görevli, "Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz." cevabını verirken, görevlinin "Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz." dediği kayıtlarda yer aldı.