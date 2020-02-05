Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

05.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar. "diye konuştu.

A Haber canlı yayınına katılan Turhan, havalimanında pistten çıkan uçağa ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir-İstanbul seferini yapan uçak 18.40 civarından pistten çıkarak kırıma uğradı. Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar."

Kaynak: AA