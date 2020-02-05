Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar.

05.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:22
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar. "diye konuştu.

A canlı yayınına katılan Turhan, havalimanında pistten çıkan uçağa ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir-İstanbul seferini yapan uçak 18.40 civarından pistten çıkarak kırıma uğradı. Şu anda yolcuların tahliyesini ekiplerimiz yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir kayıp yok. Yaralanmalar var. 175 artı 2 yolcumuz var. Elimizdeki bilgiler bunlar."

Kaynak: AA
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