Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, sabah saatlerinde başladı.

08.01.2020 08:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:29

Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Havalimanı'ndaki uçuşlar, saatlerinde başladı.

Sharjah Havalimanı'ndan dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan havalimanında çalışmalar tamamlandı.

Çalışmaların ardından sabah saatlerinde seferler yeniden başladı. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan uçak saat 06.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
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