Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak

Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların saat 22.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi.

07.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:18
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 22.00'ye kadar yapılamayacak

Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle Havalimanı'ndaki uçuşların saat 22.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi.

Sharjah Havalimanı'ndan sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan havalimanında uçuşların başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Daha önce uçuşların saat 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklanan havalimanında, uçağın pistten kaldırılması çalışmalarının sürmesi nedeniyle uçuşlar saat 22.00'ye kadar yapılamayacak.

Kaynak: AA
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