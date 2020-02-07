Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçağın görüntüleri
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçağın görüntüleri

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Üç yolcu hayatını kaybetti.

07.02.2020 00:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 00:10
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp üçe bölünen uçağın görüntüleri

Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı.


İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, saat 18.30 civarında iniş yaptığı sırada piste tutunamayıp sürüklenerek düştü ve parçalara ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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