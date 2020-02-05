Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma...
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma...

Yaralıların getirilmesi Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof dr Recep Demirhan'ın açıklaması İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.

05.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:14
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma...

Yaralıların getirilmesi

Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof dr Recep Demirhan'ın açıklaması İSTANBUL - Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma...
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