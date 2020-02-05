Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma...
Yaralıların getirilmesi Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof dr Recep Demirhan'ın açıklaması İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
05.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:14
Yaralıların getirilmesi
Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof dr Recep Demirhan'ın açıklaması İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak kazasında yaralananlar, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi
Kaynak: AA