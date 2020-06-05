Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske ve dezenfektan otomatları kuruldu
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske ve dezenfektan otomatları kuruldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, yolcular için maske ve dezenfektan otomatları kuruldu.

05.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:01

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, yolcular için maske ve dezenfektan otomatları kuruldu.

Salgın tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından 1 Haziran'dan itibaren iç hat uçuşlarına açılan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na, bir dizi tedbir alındı.

Maskesiz girişlerin yasaklandığı terminal binasının çeşitli noktalarına, maske ve dezenfektan otomatları yerleştirildi.

Otomatlardan 5 lira karşılığında beşli paketler halinde maske ve 10 lira karşılığında dezenfektan alınabiliyor. Otomatlarda nakit ve kredi kartı kullanılabiliyor.

Şu an iç hatlar gelen yolcu ve terminal doğu girişine konulan otomatların sayısı yediye çıkarılacak.

Vatandaşlar, otomalarda uygun fiyata maske satılmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Otomattan maske alan yolculardan Salih İlyasoğlu, uygulamayı çok yerinde bulunduğu belirterek, "İnsanlar bazen unutabiliyor maskeyi ya da düşürebiliyor. Maskesiz almıyorlar içeriye, dolayısıyla bu da iyi bir uygulama. Ödemeyi kredi kartıyla yaptım, kullanımı kolay. Düşünenleri tebrik ederim." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske ve dezenfektan otomatları kuruldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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