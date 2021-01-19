Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 tedbirleri devam ediyor
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

19.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:12
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların güvenle seyahat etmeleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcuların güvenle seyahat etmeleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Kovid-19 salgını dolayısıyla geçici olarak uçuşlara kapatılıp 1 Haziran 2020'de yeniden faaliyete girmesiyle terminal binasında yeni uygulamalara gidildi.

"Sizi önemsiyoruz" sloganıyla başlatılan yeni uygulama kapsamında, yolcuların havalimanı terminaline maskesiz ve biletsiz girişi yasaklanırken, terminalin tüm alanlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Yolcu giriş kapılarından başlanarak kontuarlar, bekleme salonları ve tuvaletler düzenli aralıklarla dezenfekte edildi.

Salgın sonrası 1 Haziran 2020'de açılan terminalde, 31 Aralık 2020 tarihine kadar hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri için toplam 21 ton sıvı sabun ve 16 bin 500 litre sıvı dezenfektan kullanıldı.

Kullanılan bu malzemelerle toplam 513 bin metrekare alan dezenfekte edildi.

Havalimanı terminalinde yolcuların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde anonslar yapılırken, havalimanı personeli de terminaldeki salgın kurallarına uyulması için azami gayret gösteriyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG yetkilileri, Kovid-19 salgını tamamen kontrol altına alınana kadar tüm tedbirleri tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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