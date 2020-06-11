Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kasklı termal kamera ile yolcuların vücut ısısı ölçülüyor
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kasklı termal kamera ile yolcuların vücut ısısı ölçülüyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, yolcuların ateşini ölçmek için kasklı termal kamera da kullanılıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kasklı termal kamera ile yolcuların vücut ısısı ölçülüyor
11.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:51

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, yolcuların ateşini ölçmek için kasklı termal kamera da kullanılıyor.

Havalimanına maskesiz ve biletsiz yolcular alınmazken, terminale giren personel ve yolcuların ilk olarak giriş kapılarında termal kamera ile vücut ısısı ölçülüyor. Daha sonra terminal binasında alınan yolcuların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için sık sık anonslar yapılıyor.

Havalimanındaki bu önlemlere ek olarak terminal binasında kasklı termal kamera ile yolcuların ateşine bakılıyor.

Bir görevlinin kullandığı termal kamera ile yolcuların vücut ısısı kontrol ediliyor ve ısısı yüksek olanlar sağlık görevlilerine yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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