Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele aralıksız sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele aralıksız sürüyor

16.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:20
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele aralıksız sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun kar yağışına rağmen uçak seferleri kesintisiz devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun kar yağışına rağmen uçak seferleri kesintisiz devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak seferlerini etkilememesi için kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'nin (HEAŞ) uzman ekipleri, 7/24 esasına göre 41 araç ve ekipmanla pist, apron ve diğer alanlarda temizlik çalışmalarını yapıyor.

Havalimanını kullanan uçaklara, iniş sonrasında ve kalkış öncesinde buzlanmayı önleyici veya giderici sıvılar uygulanıyor.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kaydedilerek, "Sabiha Gökçen Havalimanında gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, şiddetli rüzgar, buzlanma ve yoğun yağış nedeni ile zaman zaman oluşan düşük görüş şartları altında uçuş operasyonları devam etmektedir. Havalimanında faaliyet gösteren tüm paydaşlar ile birlikte kar ve buzla mücadele için tüm tedbirler alınmış olup ekipler 7/24 esasına göre yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Prens Harry Merve Dizdar Mustafa Sandal
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele aralıksız sürüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 15:43:25. #1.15#
title