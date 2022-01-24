Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını bildirdi.

HEAŞ'tan, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 25 Ocak 2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.