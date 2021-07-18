Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki günde 205 bin yolcuya hizmet verildi
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki günde 205 bin yolcuya hizmet verildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki günde 205 bin yolcuya hizmet verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAM tatili nedeniyle cuma ve cumartesi günü yolcu yoğunluğu yaşanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki gün boyunca toplam bin 344 uçuş gerçekleşirken, 205 bin 753 yolcuya hizmet verildi.

BAYRAM tatili nedeniyle cuma ve cumartesi günü yolcu yoğunluğu yaşanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki gün boyunca toplam bin 344 uçuş gerçekleşirken, 205 bin 753 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın iki günlük yolcu ve uçuş verileri belli oldu. Verilere göre, 16 Temmuz Cuma günü 101 bin 245 yolcu havalimanını kullanırken, 682 uçuş gerçekleşti. Dün ise 2021 yılının yolcu rekoru kırıldı. Bu kapsamda 104 bin 508 yolcuya hizmet veren havalimanından 662 uçuş icra edildi. İki günlük toplam verilere göre bin 344 uçuş gerçekleşirken, 205 bin 753 yolcuya havalimanını tercih etti. Yetkililer bugün ise 674 uçuşun gerçekleşeceğini açıkladı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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