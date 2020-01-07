Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

07.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:58
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

Sharjah-İstanbul seferini yapan Havayollarına ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

Kaynak: AA
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