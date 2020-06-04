Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haftalar sonra en yoğun gün yaşanıyor İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet'in iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla haftalar sonra en kalabalık gün yaşanıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet'in iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla haftalar sonra en kalabalık gün yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, kontrollü sosyal hayata geçiş kararlarının alınmasıyla 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete geçti. İlk etapta İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a gerçekleştirilen seferlerin ardından Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet, bugün itibarıyla iç hat uçuşlarını genişletti.

Bu kapsamda iki hava yolu şirketinin 54 gidiş ve 58 geliş olarak planlanan uçuşları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı 2,5 ayın ardından en yoğun gününü yaşıyor.

Yolcular, sosyal mesafe kurallarına göre ve termal kameralarla ateş ölçümleri yapılarak binaya alınıyor. Terminal binasına maskesiz yolcu alınmazken güvenlik kontrolünden geçen yolcular görevliler tarafından bilet işlemleri ve bagaj teslimi için yönlendiriliyor.

Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular yine sosyal mesafe kurallarına göre ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaşıyor. Yolcuların kontrollü sosyal hayat için gerekli tedbirlere uymaları yönünde anonslar yapılıyor.

Bodrum'a seyahat etmek için havalimanına gelen yolculardan Hüsniye Tozan, alınan önlemlerden memnun olduğunu söyledi.

Havalimanına tulum, maske ve üzerinde sosyal mesafe uyarısı bulunan siperlikle gelen yolcu Engin Kahyan Öztürk ise "Bence sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor ama herkes en azından maskeli. Şu ana kadar siyah maske takan birini görmedim. Şu anda bir sıkıntı yok. Benim uçuşum Antakya'ya. Büyükannem ve büyükbabamla yaşadığım için biraz fazla önlem almak istedim." şeklinde konuştu.

Hatay'a seyahat etmek için havalimanına gelen Demet Şişmandere ise "Kendi önlemlerimi alıp dikkatli olduğum için şu anda sadece kalabalıktan dolayı biraz evhamlıyım. Havalimanına girişlerde maske zorunluluğu olduğu için burada takılıyor ama ben dışarıda maskesiz insanlara rastladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA