Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı
10.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:50

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre ağustos ayında dış hat uçuşlarının normale dönmeye başlamasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı dün 61 bin 408 kişi olarak gerçekleşti.

Son olarak 1 Ağustos itibariyle Rusya'nın Pobeda havayollarının da uçuşlara başladığı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün itibariyle 33 iç hat ve 45 dış hat noktasına uçuş gerçekleştiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 28 Mart'ta uçuşlara geçici olarak kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı, salgının kontrol altına alınıp, normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran'da iç hat uçuşlarına, 12 Haziran'da da dış hat uçuşlarına yeniden açılmıştı.

Kaynak: AA

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