Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliye dava
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Sabiha Gökçen, Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliye dava

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü hakkında, "silahla kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

10.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü hakkında, "silahla kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis memuru K.T'nin, 30 Kasım 2019 günü havalimanında korsan taksicilik faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla kontroller yaptığı sırada şüphelinin kullandığı aracı durdurduğu anlatıldı.

Şüpheli Yunus T'nin, aracından inerek görevli memurla konuşmaya başladığı sırada tekrar aracına binerek kaçmaya çalıştığı, bu sırada aracını K.T'nin üzerine sürerek polis memuruna çarptığı ve yaraladığı bilgisi iddianamede yer aldı.

"Görevi engellemek için aracını silah gibi kullandı"

İddianamede, şüpheli Yunus T'nin, polis memuru K.T'nin görevini engellemek için aracını silah gibi kullandığı belirtilirken, şüphelinin korsan taksici olmadığını, aracına ateş açıldığı için çok korktuğunu, suçu kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

İddianamede bu kapsamda, Yunus T'nin "silahla kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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Manşet

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