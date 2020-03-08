SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HEDİYE DAĞITILDI
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Dünya Kadınlar Günü, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HEDİYE DAĞITILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar günü için, terminal binasına gelen kadın yolculara, kadınların yapmış olduğu ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi.

08.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:26
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HEDİYE DAĞITILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar günü için, terminal binasına gelen kadın yolculara, kadınların yapmış olduğu ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. 'Kadın Eliyle adını taşıyan kooperatiflere üye toplam 303 kadın üreticinin elinden çıkan ürünler terminal binasına gelen kadın yolculara havalimanının kadın çalışanları tarafından hediye edildi.

KADINLAR ÜRETTİKÇE GÜÇLÜ

Bir kadın yolcu, Tam İstanbul'dan ayrılırken çok güzel bir hediyeyle karşılaştık. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ve kadın üreticilere çok teşekkür ederiz. Kadınlar ürettikçe daha da güçlü diye konuştu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HEDİYE DAĞITILDI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HEDİYE DAĞITILDI

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