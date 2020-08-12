Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Covid-19 protokolü imzalandı Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından ortaklaşa yayınlanan 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından ortaklaşa yayınlanan 'Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı.

Koronavirüs salgını sonrasında aldığı sıkı önlemlerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen 'Havaalanı Pandemi Sertifikası'nı almaya hak kazanan Sabiha Gökçen Havalimanı şimdi de Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayınladığı, havalimanı ve havayolu işletmeleri ile havalimanı çalışanları, hizmet sağlayıcıları, mürettebatları ve yolcuları ilgilendiren bir dizi önlemleri kapsayan "Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı.

Protokolde yer alan tedbirler arasında, sağlık emniyeti kapsamında fiziksel mesafe, el hijyeni, solunum görgü kuralları, yüz maskesi, temizlik ve dezenfeksiyon, sağlık raporu veya durumu, yolcu tarama kabinleri, uçaktan yolcu indirme prosedürü gibi başlıklar yer alıyor. Konuyla ilgili HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam'ın yapmış olduğu açıklamada; "Sabiha Gökçen Havalimanı koronavirüs salgınına karşı almış olduğu üst seviyede önlemlerle daha sağlıklı ve emniyetli seyahat olanağı sunarken, Covid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzalayarak bu süreçte yaşadığı deneyimleri EASA ile paylaşacağını taahhüt etmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA