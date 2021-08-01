SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Umman uyruklu A.H.M.H.S.S'nin çantasını çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Umman uyruklu A.H.M.H.S.S'nin çantasını çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 30 Temmuz Cuma günü saat 09.40 sıralarında Umman uyruklu A.H.M.H.S.S.'nin havalimanı gelen yolcu katında 3 şüpheli tarafından çantası çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve şüphelilerin havalimanından servis aracına bindiklerini tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen sahte Fransız kimlikli Filistin uyruklu W.M. ve Cezayir uyruklu S.M. ile Filistin uyruklu A.A. isimli şüpheliler Beykoz'da araç içerisinde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Filistin uyruklu A.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheliler W.M. ve S.M. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR - Haberler
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