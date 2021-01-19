Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlem
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlem

19.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:34

Kentte aralıklı etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçaklarda, buzlanmayı önlemek için "de-icing" işlemi uygulandı.

Kentte aralıklı etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki uçaklarda, buzlanmayı önlemek için "de-icing" işlemi uygulandı.

İstanbul'da etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle uçuş güvenliğinin riske atılmaması için Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ. (HEAŞ) tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçaklara "de-icing" apronu tesis edildi.

İniş sonrası ve kalkış öncesi bu aprona alınan 286 uçağa, buzlanmayı önleyici veya giderici (de-icing/anti-icing) sıvılar uygulandı.

Söz konusu işlemler emniyetli şekilde gerçekleştirilirken, operasyonlar uçuşlarda gecikmelere yol açmadan tamamlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlem
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlem
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlem
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buzlanmaya karşı önlem

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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