Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

KURBAN Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Pandemi döneminde azalan yolcu sayısı, alınan önlemlerle tekrar yükselişe geçti.

Kurban Bayramı'nın başlamasına 5 gün kala tatillerini il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. 

Tatile çıkmak üzere havalimanına gelen bir kişi, "Antalya'ya gidiyorum. Hemşireyim, tatile çıktım. Günübirlik gidip geleceğim" dedi. Başka bir yolcu ise, "Bayram tatiline Alanya'ya gidiyoruz. Daha güvenilir ve daha çabuk gittiğimiz için uçağı tercih ettik" diye konuştu.Öte yandan, Kurban Bayramı boyunca ek seferler konulması planlan havalimanına temmuz ayıyla birlikte günlük 100 binin üzerinde yolcu girişi yapıldığı öğrenildi. Pandemi döneminde azalan yolcu sayıları bayram öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan koronavirüs önlemleri ve ülke genelinde yapılan aşılamalar ile birlikte tekrar yükselişe geçti.  

- İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu - Haberler
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