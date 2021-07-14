Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından İstanbul dışına çıkmak isteyen yolcular, sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktaları, kontuar ile pasaport bankoları önünde yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan, Kurban Bayramı boyunca ek seferler konulması planlanan havalimanına temmuz ayıyla birlikte günlük 100 binin üzerinde yolcu girişi olduğu öğrenildi.

Pandemi döneminde azalan yolcu sayıları, bayram öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve ülke genelinde yapılan aşılamalar tekrar yükselişe geçti.

Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafe ve maske kurallara uymayan yolcuları uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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