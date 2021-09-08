Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ağustos ayı ve yolcu sayıları belli oldu.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ağustos ayı ve yolcu sayıları belli oldu. Verilere göre havalimanını ağustos ayında 3,1 milyon yolcu havalimanını kullanırken, ocak ve ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde ise yolcu sayısı 14 milyon 929 bin olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı verilere göre Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 71 artarken, 2021 yılı ilk 8 aylık dönemde ise yolcu sayısı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

İÇ HATLARDA YOLCU ARTIŞI YÜZDE 44 OLDU

Yılın ilk 8 ayında iç hatlar yolcu sayısı 10 milyon 230 bin olurken, iç hat yolcu artışı yüzde 44 oldu. Dış hat yolcu sayısı ise yine aynı dönemde 4,7 milyon olurken, dış hat yolcu sayısında artış yüzde 34 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında 3,1 milyon yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanırken, ilk 8 aylık toplam yolcu sayısı 14 milyon 929 bin olarak gerçekleşti. Öte yandan ilk 8 aydaki uçuş sayılarına göre dış hatlarda toplam 106 bin uçuş gerçekleşti. Toplam uçuş sayısı geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 44 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı