Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi

Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ağustos ayı ve yolcu sayıları belli oldu.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ağustos ayı ve yolcu sayıları belli oldu. Verilere göre havalimanını ağustos ayında 3,1 milyon yolcu havalimanını kullanırken, ocak ve ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde ise yolcu sayısı 14 milyon 929 bin olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı verilere göre Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 71 artarken, 2021 yılı ilk 8 aylık dönemde ise yolcu sayısı ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 arttı.

İÇ HATLARDA YOLCU ARTIŞI YÜZDE 44 OLDU

Yılın ilk 8 ayında iç hatlar yolcu sayısı 10 milyon 230 bin olurken, iç hat yolcu artışı yüzde 44 oldu. Dış hat yolcu sayısı ise yine aynı dönemde 4,7 milyon olurken, dış hat yolcu sayısında artış yüzde 34 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında 3,1 milyon yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanırken, ilk 8 aylık toplam yolcu sayısı 14 milyon 929 bin olarak gerçekleşti. Öte yandan ilk 8 aydaki uçuş sayılarına göre dış hatlarda toplam 106 bin uçuş gerçekleşti. Toplam uçuş sayısı geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre yüzde 44 arttı.


Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi
Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi
Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi
Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi
Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
Facianın eşiğinde dönüldü! Tuzla'da iki tren aynı rayda kafa kafaya geldi
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 15,62 zam yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Münir Özkul Derya Baykal Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Max Meyer Çağdaş Atan Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sabiha Gökçen Havalimanı 8 ayda yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:14:51. #1.16#

title