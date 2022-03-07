Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 200 kilogram uyuşturucu yakaladı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli kargo gönderilerinde ve yolcuların valizlerinde 200 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bilgi sistemlerinden yapılan analizlerde, şüpheli yolcular ve uluslararası kargo gönderileri tespit edildi. Havalimanının hem yolcu salonu hem de uluslararası kargo merkezi gözetim altına alındı.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda kargo merkezinde bitki olarak beyan edilen eşyadan alınan numune Ankara'daki Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvarına gönderildi. Geçen zaman zarfında ise eşyanın sevkiyatı durduruldu. Gelen sonuçlar şüpheleri haklı çıkarırken, bitki olarak beyan edilen toplam 180 kilogram ağırlığındaki eşyanın "Khat" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Yolcu valizlerinde de uyuşturucu tespit edildi

Yolcu salonundaki şüphelilerden birinin valizi önce bagaj x-ray cihazı ile sonra da narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluğa rastlanması ve dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine valiz açılarak arandı. İran'dan gelen yolcunun valizinde gizli bölme içerisinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Yine İran'dan gelen iki farklı yolcunun valizlerinde yapılan kontrolde toplam 18 kilogram esrar cinsi uyuşturucu tespit edildi.

Yapılan başarılı operasyonlarda ele geçirilen toplam 200 kilogram uyuşturucuya ilişkin 6 kişi gözaltına alınırken, soruşturmalar devam ediyor.