Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 40 fotoğraf yer alıyor.

Sergiyi gezen yolculardan Ali Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, serginin çok anlamlı ve dramatik olduğunu söyledi.

Bu serginin geçmiş ihanetleri unutmamak, bunlara tekrar mahal vermemek açısından çok güzel olduğunu ifade eden Kaya, "Tarihimiz boyunca özgürlüğümüzü seven bir milletiz. İnşallah bir daha böyle şeylere izin vermez milletimiz. Bir oluruz, iri oluruz, diri oluruz." dedi.

Sergide, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğraflar yer alıyor. Havalimanında, 20 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak sergide görevli jandarma personeli yolculara bilgi veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ