Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülü'

15.10.2019 13:09

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Fortune 500 tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği ödül töreninde 'Yılın İşletme Destek Hizmetleri' ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği 'Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın 12'ci ödül töreni 14 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin en önemli iş ve ekonomi buluşması kabul edilen ödül töreni ve gala gecesinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 'Yılın İşletme Destek Hizmetleri' ödülünün sahibi oldu. Ödülü İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı adına Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal aldı.

"AMACIMIZ BAŞARILI HİZMETLERİ SÜRDÜRMEK"

Ödül töreni sonrası açıklama yapan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "Bu ödül bizim için çok anlamlı. Çünkü bu ödülün arkasında dünyanın en saygın ekonomi yayını olan Fortune var. Bu yıl ilk kez girdiğimiz Fortune 500 listesinde 238'inci sırada yer aldık. Bununla beraber Fortune Dergisi bizi 'Yılın İşletme Destek Hizmetleri Ödülü'ne layık gördü. İstanbul'un şehir havalimanı olarak bu ödülü sadece kendi adımıza değil bizi kullanan milyonlarca misafirimiz adına da aldık. Çünkü ödüle layık görülen bu hizmeti onlara veriyoruz ve ortada bir memnuniyet varsa bu onların takdiridir. Amacımız 'yolcusuna zaman kazandıran havalimanı' olarak bu başarılı hizmetleri sürdürmek" dedi.

İŞ DÜNYASININ EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Türkiye'de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışmasının bu yıl 12'inci düzenlendi. Türkiye'de şirketler üzerine yapılan birçok akademik çalışmada, Fortune 500 Türkiye verilerinin referans olarak alınması, çalışmaya olan güvenin önemli bir göstergesi. Fortune 500 Türkiye listesinde yer almak şirketler için bir prestij sembolü olarak tanımlanıyor.

Kaynak: DHA