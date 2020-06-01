Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yolcu uçağı su takıyla karşılandı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yolcu uçağı su takıyla karşılandı

Kontrollü sosyal hayata geçişle yeniden seferlerin başladığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan ilk yolcu uçağı su takıyla karşılandı.

01.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:05

Kontrollü sosyal hayata geçişle yeniden seferlerin başladığı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan ilk yolcu uçağı su takıyla karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla iki aydan uzun bir süredir sefer yapılmayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bugün yeniden uçuşlara açıldı.

Pegasus Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gerçekleştirdiği uçuşun ardından AnadoluJet'in Ankara - İstanbul seferini yapan uçak limana iniş yaptı.

Salgından sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan ilk yolcu uçağı olması sebebiyle AnadoluJet'in 40 yolcu taşıyan TK7247 sefer sayılı uçağı su takıyla karşılandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yolcu uçağı su takıyla karşılandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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