Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı (2)
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı (2)

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

05.02.2020 23:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:28
Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı (2)

Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı (2)
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