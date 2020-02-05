Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı (2)
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
05.02.2020 23:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:28
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA