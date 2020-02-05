Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

05.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:15
Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
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