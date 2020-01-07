SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İÇ HATLARDA CHECK-İN İŞLEMLERİ BAŞLADI
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İÇ HATLARDA CHECK-İN İŞLEMLERİ BAŞLADI

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasıyla pistin kapanmasının ardından İç Hatlar giden yolcuların bagaj ve check-in işlemleri başladı.

07.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:35
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İÇ HATLARDA CHECK-İN İŞLEMLERİ BAŞLADI
SABİHA Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasıyla pistin kapanmasının ardından İç Hatlar giden yolcuların bagaj ve check-in işlemleri başladı. Yaklaşık 8 saatin ardından İç hatlar uçuşu gerçekleştirecek yolcular bagajlarını teslim edip, check-in işlemlerini tamamlamalarının ardından bekleme salonlarına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanından detaylar-Yolculardan detaylar-İç hatlar giriş detaylar

 


Kaynak: DHA
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