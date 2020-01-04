Sabiha Gökçen Havalimanı dünya birincisi oldu

04.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:00

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2019 yılında yakaladığı yüzde 83,42'lik zamanında kalkış oranıyla kendi kategorisinde dünya birincisi oldu.

Dünyada havayolları ve havalimanlarının zamanında kalkış verilerini yayınlayan Official Aviation Guide (OAG) tarafından, 2019 Global Dakiklik Ligi Raporu açıklandı. Açıklanan rapora göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2019 yılında yakaladığı 83,42'lik zamanında kalkış oranıyla 20-30 milyon yolcu büyüklüğüne sahip havalimanları arasında dünya birincisi oldu ve "en dakik havalimanı" ünvanını kazandı. Büyük Havalimanları kategorisinde birinci olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde bulunan Saint Paul Uluslararası Havalimanı takip etti. Üçüncü sırada ise yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Detroit Metropolitan Havalimanı yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı listede ayrıca Doha, Tokyo, Viyana, Sidney ve Roma gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2017 yılında aynı listede dünya sekizincisi olmuştu.

Zamanında kalkış performansı, bir havalimanında uçuş operasyonunu gerçekleştiren tüm havayolu şirketlerine ait uçakların, yayınladıkları tarifedeki iniş-kalkış saatlerine maksimum 15 dakikalık toleransın eklenmesi ile ortaya çıkan durumun adıdır.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA