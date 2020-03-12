Sabiha Gökçen Havalimanı dezenfekte edildi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Gece başlayan çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Özel cihazlar yardımıyla hava limanına dezenfektan püskürtüldü. Hava limanı içerisinde farklı noktalara da el dezenfektanı takıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının bulunduğunu açıklamasının ardından, Türkiye genelinde korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı. İnsanların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlar ve kapalı mekanlarda dezenfekte işlemleri başlatıldı. Yerli ve yabancı birçok insanın tercih ettiği İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG), korona virüsüne karşı hava limanında dün gece saatlerinde dezenfekte uygulaması yaptı.

Özel kıyafetler giyen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, virüs kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte etti. Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan el ULV cihazıyla yolcuların hava limanına giriş yaptığı güvenlik noktaları, bagaj teslim noktaları, danışma noktaları ve uçağa binmek için kullanılan kapılarla körüklerde detaylı çalışma yapıldı. Çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Ayrıca terminal binasında farklı noktalarına da Uluslararası standartlara uygun el dezenfektanı yerleştirildi. Havalimanı personeli, maske ve eldiven takarak önlem aldı. İSG yetkililerinden alınan bilgiye göre dezenfekte işleminin periyodik aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA