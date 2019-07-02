Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda tünelde feci kaza

Tünel savaş alanına döndü

Yaralılar ambulansla hastaneye gönderildi

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. Bir kamyonun da karıştığı kazada yaralanan vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırılırken tünel savaş alanına döndü.

Kaza bugün saat 14: 15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi.Kaza sonrası tünel savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır beş kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA